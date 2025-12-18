中国国防部の公式サイトのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月18日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は17日、フィリピン国防相は16日、交流サイト（SNS）で声明を発表し、中国の海上管理規制当局が仙賓礁付近の海域でフィリピン漁民に対して「危険で非人道的な」行動を取ったと偽り、フィリピン漁民が中国海警要員を刃物で脅した事実を否定したことについて、フィリピンは計画的かつ組織的