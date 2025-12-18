日本サッカー協会の佐々木則夫女子委員長（６７）は１８日、都内で取材に応じ、２０２５年のなでしこジャパンを総括した。今年は、なでしこ初の外国出身監督となるニルス・ニールセン監督（５４）を迎えると、公式戦１４試合で６勝４分４敗を記録。初陣のシービリース杯では米国を１３年ぶりに破り、初優勝を飾った一方で、その後の親善試合は６戦勝ちなしと苦戦する時期も続いた。佐々木委員長は「結果が出なくて今ひとつだった