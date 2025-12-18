甘粛省酒泉市にある３００メガワット圧縮空気エネルギー貯蔵発電所のモデルプロジェクト。（１２月２日撮影、ドローンから、酒泉＝新華社記者／范培珅）【新華社酒泉12月18日】中国西部地域ではここ数年、エネルギー貯蔵プロジェクトの実施が加速しており、貯蔵技術の多様化が進み、新たな技術が相次いで登場している。太陽光パネルや蓄電池を手がける阿特斯陽光電力集団（カナディアン・ソーラー）が甘粛省酒泉市粛州区に