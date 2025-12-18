タイとの軍事衝突が続くカンボジア政府は18日、タイ軍が北西部のポイペトを空爆したと発表しました。ポイペトには多くの日本企業が進出していて、影響が懸念されます。カンボジア政府は18日、タイ軍の戦闘機が北西部のポイペトに2発の爆弾を投下したと発表しました。ポイペトはタイとの国境に接する街で、多くの日本企業も進出しています。また、中国企業による大規模なカジノやホテルの開発が進む一方、日本人らの詐欺グループが