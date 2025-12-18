17日、スイス・ジュネーブでインタビューに応じるUNDPの野田章子・危機局長（共同）【ジュネーブ共同】国連開発計画（UNDP）で危機局長を務める野田章子さんが17日、スイス・ジュネーブで共同通信のインタビューに応じた。人道支援予算が減少する中、紛争や災害で家を追われた避難民らの自立促進に軸足を置く「寄り添う援助」の重要性が増していると強調、日本は豊富な知見を持つとしてリーダーシップに期待した。危機局は紛争