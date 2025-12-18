静岡県教育委員会は18日、女子生徒を抱きしめてキスをしたとして、県立高校の男性教諭（35）を懲戒免職処分にした。「気持ちが浮ついて一線を越えてしまった」と話したという。被害者保護を理由に、氏名は明らかにしていない。県教委によると、教諭は8〜9月、勤務する高校内で女子生徒を複数回抱きしめ、キスをした。女子生徒の関係者が、女子生徒と教諭の距離の近さについて学校に相談し、発覚した。県教委は、事案を把握し