千葉県教育委員会は18日、食品を万引したとして、茂原市立茂原中の女性教諭（39）を免職とし、生徒に「殺してやりたい」と暴言を吐き、押し倒してけがをさせたとして、公立中の男性教諭（33）を停職3カ月とするなど計3人を懲戒処分とした。県教委によると、女性教諭は4〜6月、スーパーで少なくとも3回、巻きずしなど計16点（5760円相当）を窃取した。「不安やストレスがあった」と話している。男性教諭は10月、ホームルーム