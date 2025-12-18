ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が１８日、日本テレビ系「ヒルナンデス」に生出演。フジテレビの番組収録で全治２カ月の重傷を負ったことが発表されているが、元気な姿を見せた。木曜レギュラーの横山は、ロケでお台場のお店を散策。その後、スタジオでもいつも通りの元気な姿を見せた。グレのブルゾンに黒のパンツ姿で、南原清隆から体調を聞かれると「ムチャクチャ大丈夫です」と答え「１回バック転していいですか？」とジョ