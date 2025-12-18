フィンランドの国会議員らがアジア人差別とみなされる「つり目」のポーズをした写真を投稿した問題。フィンランドの首相が日本、中国、韓国に謝罪しました。韓国大手メディアも大きく取り上げたこちらの問題。発端は、今年のミス・フィンランドに選ばれた女性が指でまぶたを引っ張り上げる「つり目」のポーズをしながら、「中国人と食事中」とする写真が投稿されたことです。女性は「ミス」の称号をはく奪されましたが、一部の議員