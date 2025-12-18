¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï18Æü¡¢DF¾¾ÅÄÎ¦¤¬¥¿¥¤¤Î1Éô¡¢BG¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£FCÅìµþ¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÅÏ¤êÊâ¤­¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤ÈÅ·¹ÄÇÕ2»î¹ç¡¢ACLE¤Ç1»î¹ç¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ËþÂ­¤Î¤¤¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾¾ÅÄ¤Ïº£²ó½é¤Î³¤³°Ä©Àï¤ò·èÃÇ¡£°ÜÀÒÀè¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤ÎBG¥Ñ¥È¥¥¥à¡¦