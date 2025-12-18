マンチェスター・ユナイテッドは今冬アル・ヒラルに所属するポルトガル代表MFルベン・ネヴェス（28）の獲得に興味を持っているようだ。英『Football 365』が報じている。ポルトでプロキャリアをスタートさせ、2017年にウルブズへ移籍したネヴェス。その後2023年夏より活躍の場所をサウジアラビアに移し、現在までアル・ヒラルでプレイしている。そんななか、ユナテッドは同選手への関心を高めているという。ユナイテッドは中盤の補