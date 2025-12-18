IHGホテルズ＆リゾーツは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）隣接地で3つのブランドのホテルをオープンする。鹿島建設と日本郵政不動産、SMFLみらいパートナーズ、京阪神ビルディングの4社が出資する桜島開発と協業し、「インターコンチネンタル」、「キンプトン」、「ホリデイ・イン ホテルズ＆リゾーツ」の3つのブランドのホテルを2029年に開業する。客室数はインターコンチネンタルが244室、キンプトンが246室、ホリディ