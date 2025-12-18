来年春に行われる石川県知事選挙について、県選挙管理委員会は18日、投開票日を3月8日とすることを決めました。金沢市では前回に続き市長選とダブル選挙となります。石川県選挙管理員会は18日、知事選の告示日を来年の2月19日、投開票日を3月8日とすることを決めました。知事選には、現職の馳浩氏と、前の金沢市長・山野之義氏がすでに出馬を表明していて、共産党も、候補者の擁立を検討しています。立候補予定者に対する説明会は