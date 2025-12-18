気迫あふれる投球スタイルが印象的なホセ・キハダ(C)Getty Images今季は主にエンゼルス傘下でプレーした左腕のホセ・キハダが、ヤクルトと契約を結ぶことが12月18日までに、明らかになった。母国ベネズエラの大手スポーツ専門メディア『Lider en Deportes』などが伝えている。【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック『Lider en Deportes』は現地時間17日に「ホセ・キハダが日本球界へ移籍」と題し