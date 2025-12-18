石川県加賀市の交差点で18日朝、道路を横断していた81歳の女性が車にはねられ、意識不明の重体となっています。18日午前8時45分ごろ、加賀市片山津町の丁字路で、道路を歩いて横断していた81歳女性が右から来たワンボックスカーにはねられました。女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体となっています。事故があったのは信号の無い交差点で周辺に横断歩道はありませんでした。ワンボックスカーを運転していた51歳の男性会社