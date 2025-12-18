ＪＲＡは１２月１８日、２０２３年の中京記念を勝ったセルバーグ（牡６歳、栗東・秋山真一郎厩舎、父エピファネイア）に、右前種子骨じん帯不全断裂が判明したと発表した。休養期間は未定。秋山厩舎への転厩初戦だった前走のリゲルＳで約１０か月ぶりに復帰し、１３着だった。