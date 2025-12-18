JRAは18日、14日の香港C2着ベラジオオペラ（牡5＝上村）が残り450メートル付近で外側に斜行したことについて、騎乗した横山和生（32）が香港ジョッキークラブ裁決委員から来年1月1〜4日まで騎乗停止処分を受けたため同一期日、騎乗を停止すると発表した。香港ジョッキークラブはレース当日の14日、ラスト450メートル付近でキジサナの進路を妨害したため、10万香港ドル（約200万円）の罰金を科すことを発表していた。