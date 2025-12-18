俳優のムロツヨシ(49)が18日、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を披露し、反響を集めた。ムロは「映画新解釈幕末伝は明日、12月19日公開す」と出演作についてつづり、「鬼滅の刃」猗窩座とみられるコスプレ姿を披露。これには「ムロ座！？」「コスプレしててもそのチャームポイントでムロ部長ってわかるの」「おもしろすぎる笑」「目すご！蛇！蛇みたいな目！」などの反応が寄せられていた。