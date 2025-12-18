ＪＲＡは１２月１８日、２０２３年のＣＢＣ賞と北九州記念を制したジャスパークローネ（牡６歳、栗東・森秀行厩舎、父フロステッド）に、右前種子骨じん帯不全断裂が判明したと発表した。休養期間は未定となっている。今年の国内初戦となった前走の京阪杯で、レース中に右前肢ハ行を発症。最後の直線で競走を中止していた。