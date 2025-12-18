ＪＲＡは１２月１８日、横山和生騎手＝美浦・フリー＝の騎乗停止処分を発表した。期間は２０２６年１月１日から４日まで。１２月１４日に香港・シャティン競馬場で行われた香港カップ・Ｇ１でベラジオオペラに騎乗した際、残り４５０メートル付近で外側へと斜行し、香港ジョッキークラブから同一期日の処分を受けていた。