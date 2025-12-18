大宮競輪場のF1「スポーツニッポン新聞社杯」は2日目を終えた。6Rガールズは4番手から運んだ荒川ひかり（30＝茨城）が直線で追い込んで3着。直近8走で6度目の3着に入って決勝進出を決めた。「脚の割に成績はいいですね。中島（瞳）さんに飛びついてズルをしました」本人は“ズル”と言うが、これもテクニック。決勝も車券圏内に突入してファンの財布に貢献したい。