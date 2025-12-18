日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が18日までに、インスタグラムを更新。自身が“年の瀬”を感じる装いを披露した。8月に第1子の妊娠、秋から産休に入ることを発表していた郡司アナは「もこもこコートの季節ボアコートを着ると年の瀬だなあと感じます」「もうすぐクリスマス、今年は何しようかな…！」とコメントし、ボアコートやマフラーを合わせた冬の装いを披露した。この投稿にフォロワーらからは「風邪ひかない