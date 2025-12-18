スマートフォンの画面コーティング剤で、保護と抗菌に効果があるとした表示には合理的根拠が認められず、景品表示法違反に当たるとして、消費者庁は18日、ソフトバンク子会社「SBC＆S」に再発防止を求める措置命令を出した。