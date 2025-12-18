オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」は、2025年12月1日に全国の20代から70代の個人投資家800人を対象に、株式投資の成果とストレスに関するアンケート調査をインターネット調査にて実施した。本調査では、2025年の株式投資において全体の89.3%が利益を得ている一方で、ストレス水準は例年と大きく変わらない実態が明らかになった。株式投資の年間損益額の推移2025年の株式投資の損益について聞いたところ、89.3%がプラス