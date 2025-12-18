【モデルプレス＝2025/12/18】タレントのJOYが12月18日、自身のInstagramを更新。妻でモデルのわたなべ麻衣との2ショットを公開した。【写真】40歳イケメンタレント「お似合い」36歳モデル妻との自撮り公開◆JOY、妻・わたなべ麻衣との夫婦ショット披露JOYは「昨日は麻衣ちゃんと収録だったよー！」「やすこちゃん＆岡田結実ちゃんと1日楽しくロケしてきました！」とつづり、夫婦ショットを投稿。写真には、微笑みを浮かべるJOYと