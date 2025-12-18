女優ハム・ソウォンが、離婚後も中国出身の元夫ジンファと同じ家で生活している現状を明かした。【画像】ハム・ソウォン、整形“前”の美貌を公開12月17日に公開されたバラエティ番組『気分爽快ショー・トンチミ』（MBN）の先行映像には、ハム・ソウォンとジンファの離婚後の同居生活の様子が収められていた。映像では、運動中のハム・ソウォンの背後で誰かの気配がし、出演者たちは「誰か来たみたい」「玄関から入ってきたわけじ