TWICEのダヒョンが、圧巻のスタイルを披露した。【写真】ダヒョン、“美背中”丸見せの麗しドレス姿ダヒョンは12月18日、ソウル・新道林（シンドリム）のザ・リンク・ソウルで行われたJTBCの新ドラマ『ラブ ミー』の制作発表会に出席した。この日、ダヒョンは首元の淡いピンクのリボンタイがポイントとなったミニ丈のワンピースを着用。黒のシアータイツを合わせたスタイリングで、すらりと伸びる美脚が際立ち、視線を集めた。女優