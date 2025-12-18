今回、Ray WEB編集部は知らない人からのメッセージについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・みのりには最近ある悩みがあって……？突然みのりの元に、知らない人からメッセージが届きます。どうして彼女の連絡先を知っているのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：timライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「よかったらお話ししましょ♡」主人公のもとに知らない人からDMが…連絡先を教