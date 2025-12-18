3COINSを展開するパル(PAL)は、「“はじめて”にちょうどいい」と謳う10.1型タブレットを、12月22日に発売する。直販価格は16,500円。OSには、軽量版Android OSである「Android OS Go Edition 15」を採用する。 10.1型ディスプレイを採用し、動画視聴や学習アプリも快適に使え、家族共有のセカンドタブレットにも最適だという。ADSパネルで、解像度は1,280×800ドット、輝度は270cm/m2。タッチ方式には、5ポイント静電容量式を