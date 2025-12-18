2026年2月に開かれる高知龍馬マラソン2026のエントリー数が確定しました。フルマラソンには1万1000人あまりがエントリーしています。高知龍馬マラソン2026の実行委員会は2025年12月18日、各種目のエントリー数の確定値を発表しました。フルマラソンは、定員1万人に対して1万1328人で、2年連続で1万人を超えました。内訳は、県内が6043人、県外が5232人、海外が53人となっています。また、ファンランは505人、ペ