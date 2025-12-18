YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった--。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい）が、知られざる一門の歴史物語をたどります。前回は、玉田家再興にあたり「三つの大願」をお話ししました。今回はその一つである神道講釈―神社で古事をひもとき物語を語る―が、甲斐國一宮浅間神社で形になったお話でございます。▼浅間神社の桃毎年、山梨県の浅間神社