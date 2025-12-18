公式生放送特番「ヴァルチュン情報局」で、美少女プラモデルプロジェクト「VALKYRIE TUNE（ヴァルキリーチューン）」の新作ビジュアルノベルゲーム『ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ』の最新情報が公開になった。Steamストアページも近日公開予定だ。『VALKYRIE TUNE』ヴァルチュン情報局 2nd SONG（生放送アーカイブ）： https://www.youtube.com/live/T4Hz51xab_s本作はプラモデル「ヴァルキリーチューン」の世界観を拡