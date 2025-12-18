ＤｅＮＡ・東克樹投手が１８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９０００万増の３億円でサインした。（金額は推定）東は今季１４勝（８敗）を挙げ、２年ぶりにセ・リーグ最多勝のタイトルを獲得。真のエースへ「３年続けて結果を残すこと」と目標を掲げていたが、３年連続で２桁勝利をマークし自らの“公約”を果たした。また、将来的なメジャー挑戦の意向については「話してはないです。まずはベイスターズが優