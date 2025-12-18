１７日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、ダイアン津田篤宏をターゲットにした人気検証企画「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」の第４弾として「名探偵津田第４話電気じかけの罠と１００年の祈り」前編が開幕した。次回２４日クリスマスイブとの大型２週連続企画。新語・流行語大賞にノミネートされた津田の「長袖をください」を生んだ人気企画で、事前にはネッ