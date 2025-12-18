アーティスト・AI（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で音楽集団・カイキゲッショクのHIRO、長女・平和さん、長男・博愛さんとの“顔出し”家族ショット添え、HIROの誕生日を祝福した。【写真】「素敵なファミリー」AIが公開した夫＆長女・長男との家族4ショット※3枚目AIは「Happy happy birthday パパジーン」とつづり、家族4ショットをはじめ、長女が描いたプレゼントの絵や誕生日ケーキの写真をアップした。