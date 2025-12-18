“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックから、2026年の始まりにふさわしい干支「午」をモチーフにした新春限定ギフトが登場します。赤と金を基調にした華やかなラッピングは、贈る側も受け取る側も心が弾むデザイン。年始のご挨拶や大切な人への感謝を、オーガニックの恵みとともにやさしく伝えてくれます♡ 干支「午」を描いた限定ラッピング 2026年の干支「午」