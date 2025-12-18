Bリーグファイナルが毎年開催される横浜アリーナを模した「レゴ(R)ブロック横浜アリーナ」が完成し、 2025年12月20日(土)よりB1リーグ戦が開催される3会場にて順次展示されることが発表された。【写真】名勝負が生まれた横浜アリーナをレゴブロックで完全再現！Bリーグチェアマンの島田慎二さん(写真左)、「レゴブロック横浜アリーナ」を手掛けた佐藤慧介さん(写真右)Bリーグでは、2025年7月より立ち上げた子ども向けプロジェクト