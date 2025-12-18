歌手の木村カエラ（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。趣味の編み物作品を披露した。これまで自身のインスタグラムなどで完成度の高い編み物作品を披露してきた木村。今回は「編み物BLACK MOHAIR #BONNET」とし手編みの黒のボンネットをかぶった自身の写真をアップした。文末には「#かぎ針#kaela編み物」とハッシュタグを添えた。フォロワーからは「作品投稿待ってました」「何でも編めちゃうカエラちゃん凄い