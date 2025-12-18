「Noodle Atelier 有象無象 uzomuzo」は、大須に店を構えるストリート系ラーメン店です。さまざまな文化が交差する大須らしい個性的な店内には、男女問わず幅広い世代の客が訪れています。麺は、店のメニューに合わせて開発された中太ストレート麺。ツルッとモチモチ、しっかりとした噛みごたえが特徴です。多くのメニューで使われている卵には、黄身の色とコクが際立つ「満月たまご」を使用してい