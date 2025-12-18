株式会社ツムラが12月18日、生理やPMS（月経前症候群）をテーマにしたWeb展示「違いを知ることからはじめよう展」を公開しました。2025年7月に東京・丸の内で開催され、約5000人が来場した期間限定の企画展を、場所や時間を問わず体験できる形に再構成したもので、「生理のつらさを、我慢しなくていい社会へ。」を掲げる「#OneMoreChoice プロジェクト」の一環として展開されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち