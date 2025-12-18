中国初のスマート無人風力発電所が17日、寧夏回族自治区呉忠市利通区で運用を開始した。現地で取材したところ、総発電設備容量70メガワット（MW）の風力発電所が静かかつ高効率で稼働していた。そこでは運用・保守要員が頻繁に行き交う姿も、制御室が夜通し忙しく稼働する様子も見られず、代わりにドローン、四足歩行ロボット、軌道点検ロボットなど300「人」以上のスマートな「従業員」がそれぞれの役割を果たしていた。中国新聞