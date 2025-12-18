上海中古車国際貿易総合サービス拠点（外高橋）が12月18日、上海自由貿易試験区保税区域で始動しました。上海市商務委員会は今年9月、「上海市中古車輸出促進行動計画」を発表し、浦東新区において上海中古車国際貿易総合サービス拠点の構築を支援することを明確に打ち出しました。上海の中古車輸出台数は、1〜11月に前年同期比で2倍以上増え、2万台を超えました。このサービス拠点には中古車展示・取引市場15カ所、中古車検査セン