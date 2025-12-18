グローバルテックブランド「ESR」は、『Qi2 25W認証 3in1マグネット式折りたたみ充電ステーション』を発売した。 【画像】折りたたむことでコンパクトにしている様子 本製品は、iPhone・Apple Watch・AirPodsを1台でまとめて充電できるうえ、75度まで調整可能なスタンドや、折りたたむことで優れた携帯性を実現している。 最新のQi2.2公式認証チップを搭載し、対応するスマートフォンを最大25Wでワイヤ