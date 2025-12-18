NHK夜ドラ『ひらやすみ』が、2026年1月1日深夜と1月2日深夜の2夜連続で一挙再放送されることが決定した。 参考：『ひらやすみ』はなぜ幸福な実写化となったのか“エンタメの力”を信じた制作統括の思い 本作は、真造圭伍の同名漫画を原作としたヒューマンドラマ。東京・阿佐ヶ谷の一軒家を舞台に、元俳優で現在は定職なし、恋人なしの自由人・生田ヒロト（岡山天音）と、山形から上京してきた18歳のいとこ・小林なつ