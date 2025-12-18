契約更改交渉に臨んだDeNAの東克樹投手が18日、契約更改交渉に臨み、9000万円アップの年俸3億円でサインした。会見では「保留せずサインしました。評価していただいたなと感じます」と納得の表情を見せた。（金額は推定）今季は24試合で14勝8敗、防御率2.19をマーク。2年ぶり2度目となる最多勝のタイトルを獲得した。3年連続で20試合以上に先発して2桁勝利。防御率も直近3年は1.98、2.16、2.19と安定感抜群だ。「3年続けて結果