西武は18日、現在保有する全選手との契約更改交渉が終了した。保留者はいなかった。広池浩司球団本部長（52）は報道陣の取材に応じて更改を総括した。「（5位という）順位でしたが、個人的に（査定ポイントが）良かった人もいました。ただ、総じて感じたのは、チームが勝てばもっといいオフになるということです。プロ野球選手としては、個人的にやることがまず一番大事なのかもしれませんが、チームで勝つことで、さらにポイ