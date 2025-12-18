¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇ¯Ëö¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄÃæË¨¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬?¥·¥á¤Î¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖËºÇ¯²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡Á¤È¸À¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤ê¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÇ¯Ëö¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»äÉþ¤Ç¥ï¥ó¥¿¥óÌÍ¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥ï¥ó¥¿¥óÌÍ¤òÁ°¤Ë¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ËºÇ¯²ñµ¢¤ê¤È¸«¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¥Õ