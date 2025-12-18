19日、薩摩地方は午前中は晴れますが、午後は雲が広がり、にわか雨の可能性があります。大隅地方も朝は晴れますが、その後は曇り空に。寒暖差が大きいため、服装の調整に注意してください。種子島・屋久島地方は、朝は晴れますが、日中から夜にかけて雲が増え、一時的に雨の恐れがあります。奄美地方は、朝は晴れ間が出ますが、昼前から雲がかかり、局地的に雨雲が流れ込む可能性があります。九州南部はこの先1か月、気温が平