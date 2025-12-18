「割烹 本山サカナ」は、地下鉄「本山駅」5番出口からすぐの場所にある魚専門の割烹料理店です。旬の魚を生かした焼き魚や煮魚、揚げ物、魚しゃぶをはじめ、自然栽培の野菜を使った四季折々の料理が楽しめます。鮮魚は、ノドグロやガスエビ、ホタルイカなど、金沢から直送されるものが中心。魚の旨みを引き立てる醤油には、同じく金沢から取り寄せた「大野醤油」を使用しています。また、多くの料理で使われる塩は、海藻の旨味成