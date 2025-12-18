東京市場まとめ 1.概況 日経平均は453円安の49,058円と反落して寄付きました。前日の米国株安を受け、売りが優勢でのスタートとなった日経平均は序盤に下げ幅を拡大し、9時8分には868円安の48,643円をつけ、本日の安値を更新しました。その後は持ち直すも、前場の後半は一進一退での推移となり、505円安の49,006円で前引けとなりました。後場は徐々に持ち直し、下げ幅を縮小しました。中盤には節目の49,000円台まで回復し